Более 25 тысяч болельщиков посетят матч «Зенит» - «Динамо»

В матче третьего тура Российской премьер-лиги «Зенит» примет на своём поле «Динамо».

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, на «Газпром Арене» ожидается более 25 тысяч зрителей на матче «Зенита» с «Динамо».

Игра между командами состоится сегодня, 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

На данный момент «Зенит» занимает 6-е место в чемпионате России, набрав четыре очка. «Динамо» с одним баллом располагается на 11-й позиции.