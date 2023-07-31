Бывший игрок «Динамо» Уилкшир: «Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир признался, что не согласился бы на работу в «Спартаке» или «Зените».

Напомним, нынешнем летом большое внимание к себе привлёк переход в «Зенит» защитника Марио Фернандеса, который ранее на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА.

По словам Уилкшира, он бы не согласился на работу в стане принципиального соперника «Динамо», так как для него важны личные отношения с московским клубом.

«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался. Для меня в России существует только один клуб», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, Уилкшир защищал цвета «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также в сезоне-2016/2017. В составе «бело-голубых» австралийский защитник провёл в общей сложности 170 матчей, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач.