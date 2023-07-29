Терёхин — о возможной отставке Лички: «Надо дать время человеку»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

«Об этом рано думать. Давайте подождем. К тому же, мы не руководители клуба. Решение принимают они. Но в любом случае надо дать время человеку», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

Эксперт добавил, что в текущее трансферное окно «бело-голубым» необходимо подписать качественных защитников.

29 июля «Динамо» не смогло одолеть «Крылья Советов» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Следующим соперником подопечных Лички в РПЛ станет «Зенит».