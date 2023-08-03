Голкипер Адамов - о переходе в «Зенит»: «Я этого очень хотел и очень ждал»

Голкипер Денис Адамов высказался о своём переходе в питерский «Зенит».

Вратарь отметил, что его адаптация в новой команде проходит нормально, но есть небольшие проблемы из-за переезда и выбора жилья. Также он отметил, что не может сказать, что его переход стал неожиданным.

«На самом деле я этого очень хотел и очень ждал. Примерно в конце прошлого сезона начались разговоры об этом», - заявил Адамов на презентации.

25-летний голкипер перешёл из «Сочи» за один миллион евро, заключив контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.