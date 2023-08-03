Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер Адамов - о переходе в «Зенит»: «Я этого очень хотел и очень ждал»

03 Августа 2023 • 16:09 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Голкипер Денис Адамов высказался о своём переходе в питерский «Зенит».

Вратарь отметил, что его адаптация в новой команде проходит нормально, но есть небольшие проблемы из-за переезда и выбора жилья. Также он отметил, что не может сказать, что его переход стал неожиданным. 

«На самом деле я этого очень хотел и очень ждал. Примерно в конце прошлого сезона начались разговоры об этом», - заявил Адамов на презентации. 

25-летний голкипер перешёл из «Сочи» за один миллион евро, заключив контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
17:54 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах считают переход Захаряна в ПСВ маловеротяным - известны причины
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гойло рассказал об адаптации в «Сочи»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Игонин уверен, что «Динамо» может доставить «Зениту» проблем
17:43 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Переход Марадишвили из «Локомотива» в «Урал» может сорваться – известна причина
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» отдала Гогричани в аренду «Волгарю» официально
17:33 · Россия. Премьер-лига
Жирков назвал два клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Факел» потерял защитника на несколько недель
17:27 · Россия. Премьер-лига
Сибайя: «Рубину» повезло с Рахимовым»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Карпине: Возможно, он вернётся в «Спартак»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Сибайя: «Бердыев не чувствует себя на 70 лет»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Смолов и Тюкавин сейчас смотрятся гармонично»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, почему не сыграет в ретро-матче между «Спартаком» и сборной России
16:49 · Россия. Премьер-лига
Жирков высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» 1
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Хотим, чтобы «Ахмат» получил за Конате деньги»
Все новости
Рекомендуем