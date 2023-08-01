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Горшков считает, что «Зениту» необходимо усиление

01 Августа 2023 • 14:48 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Вендела.

Ранее сообщалось, что интерес к Венделу проявляет «Фламенго». За 25-летнего футболиста бразильский клуб предлагает «Зениту» 16 миллионов евро.

«Зениту» и Венделу стоит найти компромисс. Если футболист не хочет играть за клуб, то, как говорится, насильно мил не будешь. «Зениту» тоже стоит вести себя правильно в вопросе конфликта с Венделом», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что возможный уход Вендела на фоне расставания с Малкомом и Далером Кузяевым станет серьёзной потерей для «сине-бело-голубых», поэтому руководству «Зенита» необходимо найти усиление.

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с осени 2020 года. В общей сложности в составе петербургской команды футболист провёл 88 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Августа 2023 в 14:54
почему то в Ростове игроки не сильней в ЦСКА тоже в Локо но они играют в более менее современный футбол а с этим тренером Зениту хоть десять Малкомов или Венделов всё равно будут играть в скучный и не интересный футбол Зениту надо именно сейчас искать нового тренера хватит Семак уже пересидел всё что можно раз уходят ведущие игроки то и тренер тоже пусть уходит
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