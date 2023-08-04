Караваев: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что мечтает сыграть за сборную России на чемпионате мира.

«Мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли ещё, вот вопрос», — цитирует Караваева Sport24.

При этом футболист подчеркнул, что сейчас надо довольствоваться теми возможностями, которые есть. По мнению Караваева, выходить на поле в товарищеских матчах против таких сборных, как Иран, это тоже неплохо.

Отметим, что 28-летний Караваев успел провести в составе национальной команды 24 матча и забить в них два мяча.