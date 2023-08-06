Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о победе над «Зенитом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе столичного клуба над питерским «Зенитом» (3:2) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что все в команде счастливы, и все довольны тем, что сделали на поле.

«Мы хотели удержать победный счет. К сожалению, пропустили. Но спасибо Славе Грулеву. Спас команду.

Победы будут дальше. Это только начальная стадия. Теперь продолжим двигаться вперед», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Напомним, что Тюкавин отметился дублем, а вышедший на замену нападающий Вячеслав Грулёв принес первую победу «Динамо» в этом сезоне на 94-й минуте.