Друг Малкома: «Клаудиньо нравится в «Зените»

Лоран Лопес де Матос, друг бывшего нападающего «Зенита» Малкома, поделился мнением о будущем полузащитника петербургской команды Клаудиньо.

Друг Малкома отметил, что Клаудиньо нравится в «Зените», поэтому на родину он возвращаться не планирует.

«Ему нравится в «Зените», со всеми отлично ладит. Думаю, он останется, для него это хорошая возможность развиваться», — приводит слова Лорана Лопеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне бразильский футболист провёл в составе «сине-бело-голубых» четыре игры и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.