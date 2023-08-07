Орлов: «Барриос сыграл безрассудно, хотя и Макарову стоило дать вторую жёлтую карточку»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

По мнению журналиста, колумбийский футболист заслуженно получил красную карточку, однако игрок «Динамо» Денис Макаров тоже должен был быть удалён.

«Барриос подвёл, сыграл безрассудно. Хотя, возможно, и Макарову стоило давать вторую жёлтую карточку, ведь у него был умышленный фол», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

После поражения в прошедшем матче «Зенит», имеющий в своём активе четыре набранных очка, опустился на восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся с последней на сегодняшний день командой лиги воронежским «Факелом». Эта игра состоится 13 августа в Санкт-Петербурге.