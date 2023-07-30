Петржела: «Зенит» всё равно станет чемпионом РПЛ»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петрежела высказался о матче второго тура РПЛ, в котором его бывшая команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Специалист отметил, что команда с берегов Невы должна была побеждать, но ей немного не повезло. И считает, что питерскому клубу нужно время, чтобы привыкнуть играть без Малкома, который перебрался в Саудовскую Аравию.

«Думаю, спустя несколько матчей всё наладится. «Зенит» всё равно станет чемпионом РПЛ», - заявил чешский специалист в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что «Ростов» отыгрался на 93-й минуте после реалищованного пенальти в исполнении Николая Комличенко.