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В БАТЭ сообщили, что Кудравец хочет играть за «Динамо»

02 Августа 2023 • 12:32 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Генеральный директор белорусского БАТЭ Михаил Деменцевич высказался об информации, что в услугах голкипера Андрея Кудравца заинтересовано московское «Динамо».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что столичный клуб сделал официальное предложение в размере 500 тысяч евро.

Деменцевич подтвердил эту информацию, но пока борисовский клуб участвует в квалификации еврокубков вратарь никуда не перейдёт.

«Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку», - добавил он в разговоре со Sport24.

Контракт Кудравца с БАТЭ рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Динамо Москва Андрей Кудрявец Михаил Деменцевич
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