Новосельцев: «Защитники «Динамо» привозят голы каждый тур»

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев высказался об игре «Динамо» в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

Новосельцев раскритиковал оборону «бело-голубых», отметив, что она слишком часто пропускает необязательные голы. Напомним, что свой первый мяч в предыдущей встрече «Зенит» забил после автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«Главное — вовремя исправиться. Хорошо, что Бальбуэна сделал это сейчас, потому что психологически его теперь может отпустить. А так защитники «Динамо» привозят голы каждый тур. Это плохая тенденция», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

После трёх туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Зенит», имеющий в своём активе столько же баллов, идёт восьмым.