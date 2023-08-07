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Новосельцев: «Защитники «Динамо» привозят голы каждый тур»

07 Августа 2023 • 09:18 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев высказался об игре «Динамо» в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

Новосельцев раскритиковал оборону «бело-голубых», отметив, что она слишком часто пропускает необязательные голы. Напомним, что свой первый мяч в предыдущей встрече «Зенит» забил после автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«Главное — вовремя исправиться. Хорошо, что Бальбуэна сделал это сейчас, потому что психологически его теперь может отпустить. А так защитники «Динамо» привозят голы каждый тур. Это плохая тенденция», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

После трёх туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Зенит», имеющий в своём активе столько же баллов, идёт восьмым.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Новосельцев Фабиан Бальбуэна
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