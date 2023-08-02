Гагнидзе: «Личка и Йоканович — абсолютно разные тренеры, мне больше нравится стиль Лички»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе сравнил главного тренера своей команды Марцела Личку с бывшим наставником «бело-голубых» Славишей Йокановичем.

По словам грузинского футболиста, Личка и Йоканович — абсолютно разные тренеры, каждый из которых исповедует свой игровой стиль. Гагнидзе признался, что подход чешского специалиста ему нравится больше.

«При Йокановиче мы больше играли без мяча, делали уклон на оборону и прессинг. А у Лички совсем другой подход — намного больше атакующих действий и игры с мячом. Мне больше нравится стиль Лички», — цитирует Гагнидзе «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» нынешним летом, перейдя из «Оренбурга». Под руководством нового тренера «бело-голубые» успели провести три матча, потерпев в них два поражения и один раз сыграв вничью.