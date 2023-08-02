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Гагнидзе: Возможно, «Динамо» не подошёл стиль Йокановича

02 Августа 2023 • 10:17 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о неудаче команды под руководством Славиши Йокановича в прошлом сезоне.

«На мой взгляд, мы делали акцент на оборону и не всегда успевали перестраиваться. В этом, безусловно, есть и наша вина. Возможно, нашей команде просто не подошёл этот стиль», — заявил игрок «бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в футболе нельзя гарантировать результат, даже если в «Динамо» был бы приглашён Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Славиша Йоканович провёл во главе московского коллектива один сезон, заняв лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Лука Гагнидзе
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