Гагнидзе: Возможно, «Динамо» не подошёл стиль Йокановича

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о неудаче команды под руководством Славиши Йокановича в прошлом сезоне.

«На мой взгляд, мы делали акцент на оборону и не всегда успевали перестраиваться. В этом, безусловно, есть и наша вина. Возможно, нашей команде просто не подошёл этот стиль», — заявил игрок «бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в футболе нельзя гарантировать результат, даже если в «Динамо» был бы приглашён Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Славиша Йоканович провёл во главе московского коллектива один сезон, заняв лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.