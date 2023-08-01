Семак ответил на вопрос о возможных новичках «Зенита»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отъезд бразильского вингера Малкома Филипе в Саудовскую Аравию.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Малком вернулся. Но понимаем, что это серьезная возможность для клуба заработать. Не знаю, будут ли игроки, которых купят на место Малкома», — цитирует Семака «Чемпионат».

Специалист добавил, что если у «Зенита» будет возможность, то клуб обязательно усилит свой состав.

26-летний Малком провел в Санкт-Петербурге четыре сезона. В 109 матчах во всех турнирах бразилец забил 42 мяча и отдал 24 ассиста.

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и располагается на четвертой строчке.