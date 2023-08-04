Мор: «Таких футболистов, как Малком, у нас в РПЛ больше нет»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об уходе из «Зенита» бразильского нападающего Малкома, перешедшего нынешним летом в «Аль-Хиляль».

Эксперт отметил, что клубы из Саудовской Аравии приглашают к себе только известных игроков, на которых захотят смотреть болельщики.

«Им нужны футболисты, которых знают, и на которых будут ходить. Малком — игрок сборной Бразилии, молодой футболист. Таких футболистов, как он, у нас в РПЛ больше нет», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. В общей сложности в составе петербургской команды футболист провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.