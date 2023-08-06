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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» забил в 50 домашних матчах РПЛ подряд – это рекорд в истории чемпионатов России

06 Августа 2023 • 19:34 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Сейчас проходит матч третьего тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Динамо».

Уже на второй минуте Константин Тюкавин вывел столичный клуб вперед, а спустя восемь минут капитан «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, команда с берегов Невы не уходит с поля без забитых мячей на своём поле на протяжении 50 игр, что, по данным телеграм-канала Opta Sports, является рекордной серии в истории чемпионатов России.

В последний раз питерцы не забивали в домашнем матче в чемпионате России в марте 2020 года против «Уфы» , тогда на табло были зафиксированы нули.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва
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