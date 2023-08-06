Афанасьев оценил уход Малкома из «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Афанасьев оценил возможное ослабление атаки после ухода Малкома.

«Конечно, это потеря для «Зенита», но в этой команде собраны квалифицированные футболисты и, думаю, кто-то из них сможет взять на себя роль лидера», — заявил экс-футболист «сине-бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, до конца трансферного окна чемпионы России могут осуществить громкий переход, поскольку у клуба есть время для совершения сделок.

Напомним, что Малком покинул «Зенит» после четырёх лет в составе клуба РПЛ, перейдя в аравийский «Аль-Хиляль». Бразилец выиграл четыре золота Премьер-лиги.