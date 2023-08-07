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Макаров получил травму в матче с «Зенитом»

07 Августа 2023 • 15:42 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров получил повреждение в матче третьего тура Премьер-лиги против «Зенита».

По информации издания «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу московского клуба, возможность участия полузащитника в следующем поединке «бело-голубых» станут известны после медицинского обследования, которое пройдёт во вторник, 8 августа.

Напомним, что Макаров получил травму в концовке встречи против «сине-бело-голубых». За фол на Денисе красную карточку заработал опорник «Зенита» Вильмар Барриос. Следующий матч «Динамо» пройдёт уже 9 августа. В рамках Кубка России подопечные Марцела Лички встретятся с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Макаров
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