Макаров получил травму в матче с «Зенитом»

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров получил повреждение в матче третьего тура Премьер-лиги против «Зенита».

По информации издания «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу московского клуба, возможность участия полузащитника в следующем поединке «бело-голубых» станут известны после медицинского обследования, которое пройдёт во вторник, 8 августа.

Напомним, что Макаров получил травму в концовке встречи против «сине-бело-голубых». За фол на Денисе красную карточку заработал опорник «Зенита» Вильмар Барриос. Следующий матч «Динамо» пройдёт уже 9 августа. В рамках Кубка России подопечные Марцела Лички встретятся с «Краснодаром».