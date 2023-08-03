Орещук: «Смолов и Тюкавин сейчас смотрятся гармонично»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре нападающих «бело-голубых» Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, главный тренер «Динамо» Марцел Личка сумел найти для Смолова подходящее место на поле, поэтому его взаимодействия с Тюкавиным сейчас выглядят гармонично.

«Как мне игра Смолова в глубине поля? Не могу сказать, что это его суперпозиция, но и не сказать, что плохо. Всё-таки Смолов сейчас приносит пользу команде. Он уже давно не выдвинутый нападающий. Сейчас Смолов и Тюкавин смотрятся гармонично», — цитирует Орещука Legalbet.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 6 июля против «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.