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Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника

01 Августа 2023 • 17:10 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Агент полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что на данный момент футболист не планирует покидать стан команды с берегов Невы.

«У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы», - заявил он в разговоре со Sport24.

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Клаудиньо был признан лучшим игроком РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что к нему проявляет интерес бразильский «Фламенго». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия
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