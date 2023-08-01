Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника

Агент полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что на данный момент футболист не планирует покидать стан команды с берегов Невы.

«У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы», - заявил он в разговоре со Sport24.

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Клаудиньо был признан лучшим игроком РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что к нему проявляет интерес бразильский «Фламенго».