Терёхин: «Если Захарян будет продолжать играть на достойном уровне, то предложения из Европы у него будут»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Что делать Арсену? Играть в футбол и стараться проявить себя, как это он делает в стартовых матчах. Если он будет продолжать играть на достойном уровне, то предложения из Европы у него будут», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Динамо» нужно найти новый клуб, который захотел бы купить Захаряна, или же попробовать продлить с ним трудовой договор, истекающий следующим летом.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл в трех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал один ассист.