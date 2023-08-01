​«Оскорбления не было»: Семак не согласен со своим удалением

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу красной карточки, которую он получил после финального свистка в игре с «Ростовом» (1:1).

По словам Семака, он постарается принять участие в заседании КДК в онлайн-формате, несмотря на тренировку в это время. Тренер «Зенита» отметил, что он не согласен с формулировкой своей красной карточки.

«Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется… С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Матч «Ростов» - «Зенит» обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

Стоит сказать, что из-за красной карточки Сергей Семак может пропустить воскресный матч третьего тура чемпионата России против «Динамо».