Булыкин раскритиковал оборону «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился комментарием об игре «бело-голубых» в обороне.

«Защита «Динамо» не должна делать детские ошибки. Если их не будет, «бело-голубые» смогут зацепиться с «Зенитом». Защита «Динамо» - это беда, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что ему нравится игра Смолова, Тюкавина, и Захаряна в атаке. По мнению Булыкина, это перспективная связка.

В стартовых двух матчах Российской премьер-лиги «Динамо» пропустило шесть голов. Следующим соперником подопечных Марцела Лички станет «Зенит». Встреча 3-го тура РПЛ пройдет 6 августа.