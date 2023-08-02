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Гагнидзе оценил смену капитана «Динамо»

02 Августа 2023 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о смене капитана «бело-голубых», которым стал Фабиан Бальбуэна.

«Бальбуэна — капитан сборной Парагвая, это возрастной, опытный игрок, который является одним из лидеров нашей команды. Не столь важно, кто конкретно будет капитаном. Главное, что команда нормально восприняла решение тренера и что в коллективе хорошие отношения», — заявил грузинский хавбек в интервью изданию «РБ Спорт». Гагнидзе также рассказал, что в списке на голосование было четыре-пять кандидатов, отказавшись делиться своим выбором.

Напомним, что ранее капитаном «Динамо» являлся вратарь Антон Шунин, а в матче Кубка России против «Пари НН» с повязкой на поле выходил Сергей Паршивлюк.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Лука Гагнидзе
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