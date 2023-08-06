Фомин: «Победа придаст нам силы»

Московское «Динамо» отлично провело третий тур - бело-голубые повергли питерский «Зенит», действующего чемпиона российского чемпионата. Причем случилось это с драматической концовкой, решающий гол был забит на шестой добавленной минуте. События матча прокомментировал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин:

- Тяжелая игра, эмоциональная. Считаю, что забить три мяча «Зениту» и выиграть на 90-й минуте — хорошо. Это придаст нам сил после такого тяжелого начала. Это такой определяющий толчок для нашей команды, - цитирует слова Фомина издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой».