Сёмин: «Я думаю, у «Зенита» еще будет потенциал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе «Динамо» над питерским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что обе команды играли на победу и были хорошо подготовлены, но динамовцы были более сбалансированы, а питерскому клубу после ухода Малкома, который оказывал большое влияние на игру, нужно время.

«Другие игроки не вовремя прибыли в расположение команды. В футболе мелочей не бывает. Но я думаю, у «Зенита» еще будет потенциал», - приводит слова Сеёмина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» одержало победу со счётом 3:2.