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«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

06 Августа 2023 • 18:30 Комментировать (13)
Зенит
1:1
Динамо Москва
1-й тайм

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зенит1:1Динамо Москва
 2'Тюкавин Константин (0:1)
(1:1) Бальбуэна Фабиан10' 
Кержаков МихаилКараваев ВячеславРенан РобертЭракович СтрахиньяДуглас СантосБарриос ВильмарКейрос ЭдуардоМантуан ГуставоКлаудиньоМостовой АндрейКассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрСергеев ИванВендел МаркусФернандес МариоВасильев Дмитрий АлексеевичБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейКруговой ДанилВасютин АлександрАдамов Денис
Шунин АнтонПаршивлюк СергейБальбуэна ФабианМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийЛаксальт ДиегоФомин ДаниилЗахарян АрсенСмолов ФёдорНгамалё НиколяТюкавин Константин
Запасные: Сазонов СабаБессмертный СтаниславМакаров ДенисЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаРасулов КурбанГрулёв ВячеславГладышев ЯрославФернандес РобертоЗазвонкин ИванКутицкий Александр
06 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
06 Августа 2023 в 19:24
ай пасматрел первыя 20 минуц.. димана - никакущая.. праиграць им - пазорище-пазорнае.. их фсе делать далжны на раз-два.. правда зенит вашпе играць не хочит.. кхе-кхе.. )))
TEREX
06 Августа 2023 в 19:18
эййй свистулькин...хде гарчичник тюклавину....))
TEREX
06 Августа 2023 в 19:13
ай на на нэй мачала..)) начинай усё сначала..))
ингерман
06 Августа 2023 в 19:12
ай ну хоть-так.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
06 Августа 2023 в 19:08
ай дыва раза позорника сделал.. и эротович п..рной занимався.. где вы видали нормальнова серба-хфуцбалисца.. был адзин иваныч да и тот дауно у тираж вышал.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
06 Августа 2023 в 19:05
ай палучай...)) ренан ушлёпак..
TEREX
06 Августа 2023 в 19:05
нуууу пагнали..)) цоб цобэ..ай залётнаи..))
TEREX
06 Августа 2023 в 18:53
ай на на нэй нефския цыганы упирёт к новам пабедам..)) адно радаваит..што флегму ни увижу у бровачной линии..)) тыгдык..тыгдык динаму кирдык..))
ингерман
06 Августа 2023 в 18:42
ай уперед златозубыя да культур-мультур столишныя!
andi
06 Августа 2023 в 18:47
Как думаешь три мяча в матче будет?
ингерман
06 Августа 2023 в 18:54
ай.. должно быць.. е5 мусаргов е5.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
06 Августа 2023 в 18:56
ай бро варата афтаматичиски расшыряюца у дюнама..)) искусный интилехт работаит..))
TEREX
06 Августа 2023 в 18:54
андя пирювет..)) как пажываишь..
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