«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Динамо Москва
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Протокол игры
|2'Тюкавин Константин (0:1)
|(1:1) Бальбуэна Фабиан10'
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Ренан Роберт•Эракович Страхинья•Дуглас Сантос•Барриос Вильмар•Кейрос Эдуардо•Мантуан Густаво•Клаудиньо•Мостовой Андрей•Кассьерра Матео
Шунин Антон•Паршивлюк Сергей•Бальбуэна Фабиан•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего•Фомин Даниил•Захарян Арсен•Смолов Фёдор•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
06 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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