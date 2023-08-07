Футболисты «Зенита» и «Динамо» выдали настоящий триллер: оценки игроков

«Зенит» и «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги выдали настоящий триллер. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» разбирает, кто был на поле лучшим, а кто худшим.
«Зенит»:
Михаил Кержаков – 5,5. Вратарь «Зенита» не отбил в матче ни одного удара, так как все три выстрела в створ завершились голами. В пропущенных мячах вины вратаря нет, но у команды всегда есть надежда, что голкипер сможет выручить.
Защита:
Вячеслав Караваев – 6,0. На фоне остальных защитников «Зенита» провёл неплохой матч, но не более того. От Караваева точно ждут и лучшей игры в обороне, и более интересных действий в атаке.
Роберт Ренан – 5,0. Стал виновником первого пропущенного гола. Именно его передачу Нгамалё перехватил, а потом вингер «Динамо» легко обыграл на фланге бразильца и сделал прострел на Тюкавина. Затем Ренан проиграл борьбу форварду «Динамо», когда тот принял длинный пас и оформил дубль. Замена в перерыве была логичным ходом Семака.
Страхинья Эракович – 5,5. При первом пропущенном мяче серб сначала проиграл борьбу Тюкавину, когда тот отдавал передачу Нгамалё, а потом отпустил его за спину, дав нападающему забить. Эракович не совершил ни одной попытки сыграть в отбор за весь матч – странный результат для центрального защитника.
Дуглас Сантос – 5,5. В компенсированное время бразилец, вместо того чтобы держать Грулёва, дёрнулся в центр, оставив нападающего в одиночестве, что позволило тому забить решающий гол. Если бы не расслабленность в конце матча, то его игру можно было бы назвать неплохой.
Нуралы Алип – 5,5. За весь второй тайм, который игрок провёл на поле, казахстанский защитник ни разу не вступил в отбор. В эпизоде с третьим пропущенном мячом занял полупозицию: после прострела Лаксальта с фланга Грулёв в одиночестве расстрелял ворота, но это скорее помарка, чем ошибка.
Марио Фернандес – 6,0. Если говорить персонально, то защитник провёл хороший матч. Фернандес отдувался за всех партнеров в отборах, и к пропущенным голам отношения не имеет.
|Вячеслав Караваев
|59
|57
|2
|1
|0
|Роберт Ренан
|24
|22
|3
|1
|0
|Страхинья Эракович
|56
|51
|0
|0
|3
|Дуглас Сантос
|79
|66
|1
|1
|0
|Нуралы Алип
|33
|30
|0
|0
|0
|Марио Фернандес
|43
|35
|3
|3
|3
Полузащита:
Вильмар Барриос – 5,5. В компенсированное время полузащитник подвёл свою команду, неоправданно грубо двумя ногами полетев в Макарова, за что заслуженно получил красную карточку. Учитывая, что в меньшинстве «Зенит» упустил ничью, колумбийца можно назвать едва ли не основным виновником поражения. Если бы не этот эпизод, игру Барриоса можно было бы оценить положительно.
Эдуардо Кейрос – 5,5. Отыграл только один тайм. Цифры не самые плохие, но ничем особенным на поле не отметился.
Маркус Вендел – 6,5. Вернувшийся бразилец сразу показал уровень. Вендел провёл на поле всего тайм, но заметно усилил игру «Зенита», что отражено в статистике. В конце матча после прострела бразильца Шунин не слишком удачно отбил мяч на ногу Сергееву, который сравнял счёт.
|Вильмар Барриос
|1
|0
|73
|64
|3
|2
|Эдуардо Кейрос
|0
|0
|19
|17
|2
|1
|Маркус Вендел
|1
|0
|48
|42
|3
|3
Нападение:
Густаво Мантуан – 6,0. Провёл на поле чуть больше часа, но отметился лишь неудачными попытками дриблинга. Бразилец пытался обострять: делал несколько потенциально интересных передач, но из них ничего не вышло.
Клаудиньо – 6,5. Возможно, лучший игрок «Зенита» в минувшей встрече. Бразилец постоянно обострял игру, да и сам мог забить, но Шунин справился с его ударом.
Андрей Мостовой – 6,0. Провёл на поле первый тайм и был заменён, но эта перестановка выглядела скорее тактической. В целом, Мостовой провёл нормальный тайм.
Зелимхан Бакаев – 6,0. Выходил спасать игру и за отведенные минуты был активен. С Бакаева началась вторая голевая атака «Зенита»: именно после его передачи Вендел и прострелил.
Матео Кассьерра – 6,0. От форварда ждали чуть больше острых моментов. Однако именно после прострела нападающего Бальбуэна срезал мяч в свои ворота. Добавим к этому опасный удар в створ, и уже нельзя сказать, что Кассьерра сыграл неудачно.
Иван Сергеев – 6,5. Форвард сделал ровно то, зачем его выпускали: Сергеев вышел, когда «Зенит» уступал, нашёл свой момент и сравнял счёт.
|Густаво Мантуан
|1
|1
|29
|26
|4
|0
|Клаудиньо
|3
|1
|89
|81
|7
|5
|Андрей Мостовой
|0
|0
|15
|15
|1
|1
|Зелимхан Бакаев
|0
|0
|17
|13
|2
|1
|Матео Кассьерра
|2
|1
|25
|19
|2
|0
|Иван Сергеев
|1
|1
|3
|1
|0
|0
«Динамо»:
Антон Шунин – 6,5. В первом пропущенном мяче вратарь не виноват. А после этого эпизода он и вовсе сделал два сэйва. Второй пропущенный гол – отчасти его вина, но не стоит забывать, что прострел был слишком сильный и с близкого расстояния.
Защита:
Сергей Паршивлюк – 5,5. Защитник трижды пытался отобрать мяч, но всякий раз неудачно. Зато в передачах Паршивлюк почти не ошибался. Добротный, но не лучший матч.
Фабиан Бальбуэна – 5,5. В начале матча защитник срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать передачу. Затем Бальбуэна исправился: сделал шикарный длинный пас на Тюкавина и помог ему оформить дубль. Правда, в конце матча именно парагваец не смог помешать Сергееву сравнять счёт.
Николас Маричаль – 6,0. Грубых ошибок не допускал, мячи отбирал и верховые единоборства выигрывал. Раве что с передачами у уругвайца не ладилось.
Дмитрий Скопинцев – 6,5. Добротный матч провёл защитник, особенно хорошо действовал в обороне. Правда, в атаке не преуспел, но за это критиковать сильно не будем.
Саба Сазонов – 5,5. Провёл на поле почти тайм, но даже ни разу не вступил в отбор. При этом умудрился за всё время на поле сделать всего две передачи, зато обе – точные.
Станислав Бессмертный – б/о. Провёл на поле слишком мало времени, и ничем не отметился, чтобы мы смогли его хоть как-то оценить.
Полузащита:
Даниил Фомин – 6,5. Провёл матч на привычно хорошем уровне. Фомин почти не ошибался в передачах и отбирал мячи. За десять минут до конца встречи мог решить всё, но со штрафного попал в перекладину.
Арсен Захарян – 6,0. Сыграл всего 35 минут на поле, но при этом сделал больше передач, чем Фомин за весь матч. Однако именно Захарян проиграл борьбу в моменте с первым голом «Зенита», и с его потери пошла результативная атака.
Диего Ласкальт – 7,0. Уругваец был активен. В компенсированное время полузащитник записал на свой счёт решающую голевую передачу, прострелив слева.
Нападение:
Фёдор Смолов – 5,5. Ветеран выпадал из атакующей игры «Динамо». В его передачах было много брака, так что замена в начале второго тайма была логичной.
Николя Нгамалё – 7,0. На второй минуте перехватил мяч, отдал Тюкавину, получил обратный пас, обыграл защитника и прострелил обратно на форварда, который открыл счёт. В оставшееся время матча Нгамалё действовал также активно, напрягая оборону соперника.
Константин Тюкавин – 7,5. Ещё в первом тайме форвард оформил дубль. Если в первом случае Тюкавин обыгрался с Нгамалё и подставил ногу, то во втором эпизоде поборолся с Ренаном, после чего оказался один на один с Кержаковым и без труда разобрался с вратарем. Отличный матч молодого нападающего.
Денис Макаров – 6,0. Вышел на поле на 35-й минуте, но почти не участвовал в командной игре. Макаров пытался действовать за счет дриблинга и скорости, что помогло в компенсированное время заработать красную карточку для Барриоса.
Вячеслав Грулёв – 6,5. В целом, форвард вошёл в игру не слишком удачно: передачи были неточными, за мяч цепляться не получалось. Однако в компенсированное время Грулёв сделал то, зачем и вышел на поле – забил гол и принес победу «Динамо»!
Лука Гагнидзе – 6,0. Достаточно продуктивно вошёл в матч по ходу второго тайма. С него началась третья голевая атака: полузащитник обработал неудобный мяч и отправил в правую зону штрафной Лаксальта.
|Диего Лаксальт
|1
|0
|29
|23
|4
|2
|Фёдор Смолов
|1
|0
|27
|17
|1
|0
|Николя Нгамалё
|0
|0
|20
|18
|4
|2
|Константин Тюкавин
|2
|2
|19
|11
|1
|1
|Денис Макаров
|1
|0
|7
|4
|2
|2
|Вячеслав Грулёв
|0
|0
|7
|7
|2
|0
Статистика по данным портала whoscored*
Роман Андреев
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