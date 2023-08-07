Футболисты «Зенита» и «Динамо» выдали настоящий триллер: оценки игроков

«Зенит» и «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги выдали настоящий триллер. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» разбирает, кто был на поле лучшим, а кто худшим.

«Зенит»:

Михаил Кержаков – 5,5. Вратарь «Зенита» не отбил в матче ни одного удара, так как все три выстрела в створ завершились голами. В пропущенных мячах вины вратаря нет, но у команды всегда есть надежда, что голкипер сможет выручить.

Защита:

Вячеслав Караваев – 6,0. На фоне остальных защитников «Зенита» провёл неплохой матч, но не более того. От Караваева точно ждут и лучшей игры в обороне, и более интересных действий в атаке.

Роберт Ренан – 5,0. Стал виновником первого пропущенного гола. Именно его передачу Нгамалё перехватил, а потом вингер «Динамо» легко обыграл на фланге бразильца и сделал прострел на Тюкавина. Затем Ренан проиграл борьбу форварду «Динамо», когда тот принял длинный пас и оформил дубль. Замена в перерыве была логичным ходом Семака.

Страхинья Эракович – 5,5. При первом пропущенном мяче серб сначала проиграл борьбу Тюкавину, когда тот отдавал передачу Нгамалё, а потом отпустил его за спину, дав нападающему забить. Эракович не совершил ни одной попытки сыграть в отбор за весь матч – странный результат для центрального защитника.

Дуглас Сантос – 5,5. В компенсированное время бразилец, вместо того чтобы держать Грулёва, дёрнулся в центр, оставив нападающего в одиночестве, что позволило тому забить решающий гол. Если бы не расслабленность в конце матча, то его игру можно было бы назвать неплохой.

Нуралы Алип – 5,5. За весь второй тайм, который игрок провёл на поле, казахстанский защитник ни разу не вступил в отбор. В эпизоде с третьим пропущенном мячом занял полупозицию: после прострела Лаксальта с фланга Грулёв в одиночестве расстрелял ворота, но это скорее помарка, чем ошибка.

Марио Фернандес – 6,0. Если говорить персонально, то защитник провёл хороший матч. Фернандес отдувался за всех партнеров в отборах, и к пропущенным голам отношения не имеет.

Игрок Передачи Точные передачи Попытки отбора Удачные отборы Выигранные единоборства Вячеслав Караваев 59 57 2 1 0 Роберт Ренан 24 22 3 1 0 Страхинья Эракович 56 51 0 0 3 Дуглас Сантос 79 66 1 1 0 Нуралы Алип 33 30 0 0 0 Марио Фернандес 43 35 3 3 3

Полузащита:

Вильмар Барриос – 5,5. В компенсированное время полузащитник подвёл свою команду, неоправданно грубо двумя ногами полетев в Макарова, за что заслуженно получил красную карточку. Учитывая, что в меньшинстве «Зенит» упустил ничью, колумбийца можно назвать едва ли не основным виновником поражения. Если бы не этот эпизод, игру Барриоса можно было бы оценить положительно.

Эдуардо Кейрос – 5,5. Отыграл только один тайм. Цифры не самые плохие, но ничем особенным на поле не отметился.

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Маркус Вендел – 6,5. Вернувшийся бразилец сразу показал уровень. Вендел провёл на поле всего тайм, но заметно усилил игру «Зенита», что отражено в статистике. В конце матча после прострела бразильца Шунин не слишком удачно отбил мяч на ногу Сергееву, который сравнял счёт.

Игрок Удары Удары в створ Передачи Точные передачи Попытки отбора Успешные отборы Вильмар Барриос 1 0 73 64 3 2 Эдуардо Кейрос 0 0 19 17 2 1 Маркус Вендел 1 0 48 42 3 3

Нападение:

Густаво Мантуан – 6,0. Провёл на поле чуть больше часа, но отметился лишь неудачными попытками дриблинга. Бразилец пытался обострять: делал несколько потенциально интересных передач, но из них ничего не вышло.

Клаудиньо – 6,5. Возможно, лучший игрок «Зенита» в минувшей встрече. Бразилец постоянно обострял игру, да и сам мог забить, но Шунин справился с его ударом.

Андрей Мостовой – 6,0. Провёл на поле первый тайм и был заменён, но эта перестановка выглядела скорее тактической. В целом, Мостовой провёл нормальный тайм.

Зелимхан Бакаев – 6,0. Выходил спасать игру и за отведенные минуты был активен. С Бакаева началась вторая голевая атака «Зенита»: именно после его передачи Вендел и прострелил.

Матео Кассьерра – 6,0. От форварда ждали чуть больше острых моментов. Однако именно после прострела нападающего Бальбуэна срезал мяч в свои ворота. Добавим к этому опасный удар в створ, и уже нельзя сказать, что Кассьерра сыграл неудачно.

Иван Сергеев – 6,5. Форвард сделал ровно то, зачем его выпускали: Сергеев вышел, когда «Зенит» уступал, нашёл свой момент и сравнял счёт.

Игрок Удары Удары в створ Передачи Точные передачи Попытки дриблинга Успешный дриблинг Густаво Мантуан 1 1 29 26 4 0 Клаудиньо 3 1 89 81 7 5 Андрей Мостовой 0 0 15 15 1 1 Зелимхан Бакаев 0 0 17 13 2 1 Матео Кассьерра 2 1 25 19 2 0 Иван Сергеев 1 1 3 1 0 0

«Динамо»:

Антон Шунин – 6,5. В первом пропущенном мяче вратарь не виноват. А после этого эпизода он и вовсе сделал два сэйва. Второй пропущенный гол – отчасти его вина, но не стоит забывать, что прострел был слишком сильный и с близкого расстояния.

Защита:

Сергей Паршивлюк – 5,5. Защитник трижды пытался отобрать мяч, но всякий раз неудачно. Зато в передачах Паршивлюк почти не ошибался. Добротный, но не лучший матч.

Фабиан Бальбуэна – 5,5. В начале матча защитник срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать передачу. Затем Бальбуэна исправился: сделал шикарный длинный пас на Тюкавина и помог ему оформить дубль. Правда, в конце матча именно парагваец не смог помешать Сергееву сравнять счёт.

Николас Маричаль – 6,0. Грубых ошибок не допускал, мячи отбирал и верховые единоборства выигрывал. Раве что с передачами у уругвайца не ладилось.

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Дмитрий Скопинцев – 6,5. Добротный матч провёл защитник, особенно хорошо действовал в обороне. Правда, в атаке не преуспел, но за это критиковать сильно не будем.

Саба Сазонов – 5,5. Провёл на поле почти тайм, но даже ни разу не вступил в отбор. При этом умудрился за всё время на поле сделать всего две передачи, зато обе – точные.

Станислав Бессмертный – б/о. Провёл на поле слишком мало времени, и ничем не отметился, чтобы мы смогли его хоть как-то оценить.

Полузащита:

Даниил Фомин – 6,5. Провёл матч на привычно хорошем уровне. Фомин почти не ошибался в передачах и отбирал мячи. За десять минут до конца встречи мог решить всё, но со штрафного попал в перекладину.

Арсен Захарян – 6,0. Сыграл всего 35 минут на поле, но при этом сделал больше передач, чем Фомин за весь матч. Однако именно Захарян проиграл борьбу в моменте с первым голом «Зенита», и с его потери пошла результативная атака.

Диего Ласкальт – 7,0. Уругваец был активен. В компенсированное время полузащитник записал на свой счёт решающую голевую передачу, прострелив слева.

Нападение:

Фёдор Смолов – 5,5. Ветеран выпадал из атакующей игры «Динамо». В его передачах было много брака, так что замена в начале второго тайма была логичной.

Николя Нгамалё – 7,0. На второй минуте перехватил мяч, отдал Тюкавину, получил обратный пас, обыграл защитника и прострелил обратно на форварда, который открыл счёт. В оставшееся время матча Нгамалё действовал также активно, напрягая оборону соперника.

Константин Тюкавин – 7,5. Ещё в первом тайме форвард оформил дубль. Если в первом случае Тюкавин обыгрался с Нгамалё и подставил ногу, то во втором эпизоде поборолся с Ренаном, после чего оказался один на один с Кержаковым и без труда разобрался с вратарем. Отличный матч молодого нападающего.

Денис Макаров – 6,0. Вышел на поле на 35-й минуте, но почти не участвовал в командной игре. Макаров пытался действовать за счет дриблинга и скорости, что помогло в компенсированное время заработать красную карточку для Барриоса.

Вячеслав Грулёв – 6,5. В целом, форвард вошёл в игру не слишком удачно: передачи были неточными, за мяч цепляться не получалось. Однако в компенсированное время Грулёв сделал то, зачем и вышел на поле – забил гол и принес победу «Динамо»!

Лука Гагнидзе – 6,0. Достаточно продуктивно вошёл в матч по ходу второго тайма. С него началась третья голевая атака: полузащитник обработал неудобный мяч и отправил в правую зону штрафной Лаксальта.

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Игрок Удары Удары в створ Передачи Точные передачи Попытки дриблинга Успешный дриблинг Диего Лаксальт 1 0 29 23 4 2 Фёдор Смолов 1 0 27 17 1 0 Николя Нгамалё 0 0 20 18 4 2 Константин Тюкавин 2 2 19 11 1 1 Денис Макаров 1 0 7 4 2 2 Вячеслав Грулёв 0 0 7 7 2 0

Статистика по данным портала whoscored*

Роман Андреев