Дьяков считает, что Личке нужно дать карт-бланш в «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о будущем рулевого столичной команды Марцела Лички. Напомним, чешский специалист возглавил клуб этим летом, перебравшись из «Оренбурга».

«Если «бело-голубые» приглашают тренера, то должны дать ему карт-бланш. Они не выигрывали ничего десятки лет, могут опять не выиграть ничего в ближайшие годы, если будут часто менять тренеров», — приводит слова Дьякова Legalbet.

По мнению эксперта, нельзя добиться успешных результатов за такой короткий промежуток времени, необходимо подождать хотя бы до зимней паузы.

В первых двух турах РПЛ «Динамо» набрало только одно очко. Следующим соперником подопечных Лички станет «Зенит» (6 августа).