Агент Тюкавина высказался о дубле форварда в матче против «Зенита»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о дубле своего клиента в матче третьего тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Агент отметил, что динамовец является игроком хорошего уровня, и он активно работает на тренировках.

«Журналисты отпустили его на 3–4 дня и перестали всякую чушь писать. Перед игрой я сказал, что они с Захаряном забьют свои два гола», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб предложил форварду новый контракт до лета 2027 года, а агент требует три миллиона евро.