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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: «У Лички всегда команды играли в атаку, много забивают и пропускают» эксклюзив

01 Августа 2023 • 20:30 Комментировать
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
окончен

Известный российский агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах «Динамо» в чемпионате России.

«В «Динамо» и до прихода Лички была слабая оборона, поэтому тут не к тренеру вопросы. Что Маричаль, что Сазонов привозили, тот же Евгеньев там же. Бальбуэна вот вернулся, он просто форму не набрал, а так хороший защитник. Наберёт форму, и будет всё нормально. Шесть мячей для двух матчей многовато.

У Лички-то команды всегда играли в атаку. Много забивают клубы, где он работает, и пропускать могут много. Бразильцы как говорили: «Вы забьете нам сколько сможете, мы - сколько захотим». Здесь ближе бразильская схема», — сказал Сафонов.

«Динамо» после трёх туров набрало одно очко. В первом туре московский клуб уступил «Краснодару» (1:3), а во втором сыграл вничью с «Крыльями Советов». «Динамо» на ряду с «Факелом» за два тура пропустило шесть мячей – это худший результат на данный момент.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов РПЛ Марцел Личка
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