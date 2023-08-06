Тюкавин: Пока не отреагировал на предложение «Динамо» о продлении контракта

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о продлении контракта со столичным клубом.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что форварду предложили новое соглашение.

«Пока никак не отреагировал. Мы с агентом сказали, что до матча с «Зенитом» не хотим это обсуждать, лучше будем после этого разговаривать», - приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона, однако он может быть продлён еще на один сезон.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо».