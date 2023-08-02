Радимов: «Зенит» станет слабее без Малкома, как «Барселона» после ухода Месси

Российский тренер Владислав Радимов ответил на вопрос, станет ли «Зенит» слабее после ухода вингера Малкома Филипе.

Напомним, бразильский футболист в текущее трансферное окно перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для РПЛ.

«Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, это ослабит «Зенит». Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут», — цитирует Радимова RT.

Эксперт добавил, что «сине-бело-голубым» потребуется время, чтобы найти достойную замену Малкому.

Добавим, по итогам минувшего сезона чемпионата России Малком стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча.