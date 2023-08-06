Подарки Ренана, дубль Тюкавина, удаление Барриоса и невероятная развязка: «Зенит» проиграл «Динамо» в матче-триллере

«Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом туре «Зенит» не удержал победу над «Ростовом» и потерял очки, а значит, не имел шансов опередить «Краснодар», пока захвативший лидерство. Но оправдаться яркой победой над строящимся «Динамо» питерцы точно хотели. На старте сезона чемпион не смотрится монолитно: потеряли Малкома, потеряли мотивированного Вендела, пока нет прежней уверенности. «Динамо» сразу же почувствовало дыхание Лички – «бело-голубые» играют очень весело и результативно, вот только побед пока нет.

«Зенит» вышел очень бразильским составом. Даже без Вендела и Марио Фернандеса, которые оказались на скамейке запасных, и травмированного Родригао, набралось в основе пять человек: Ренан, Дуглас, Ду Кейрос, Мантуан и Клаудиньо. Первый матч в старте проводил Страхиня Эракович, которому предстояло сдерживать Смолова, Тюкавина, Захаряна и Нгамалё. Личка не стал рисковать и выставлять слишком атакующий состав. Может это и сыграло.

Ведь уже на второй минуте Нгамалё получил шикарный пас от Ренана, потом обыграл того один в один и прострелил во вратарскую на свободного Тюкавина, а тот расстрелял пустые ворота – 0:1. «Динамо» вообще удивило скорострельностью, до 10-й минуты успели и второй гол забить. Правда, теперь в свои ворота. Прострел с левого фланга от Кассьерры следовал на Ду Кейроса, тот бы замкнул, но его опередил Бальбуэна, колено пробивший точно в угол – 1:1.

Моментально мог выводить хозяев вперёд Клаудиньо, но не воспользовался шикарной игрой Дугласа Сантоса. Бразилец и мяч отобрал, и покатил на линию штрафной площади, вот только его соотечественник не смог прошить Антона Шунина. Знатно придавил тогда «Зенит», но «Динамо» и не думало сдаваться, сверкнув под занавес тайма. Опять выходной взял Ренан, который инертно встретил Тюкавина, проиграл тому борьбу и позволил пробить. А Константин попал точно в угол – 1:2.

Были и неприятные для «Динамо» новости: из-за травмы покинул поле Арсен Захарян, который ничем толковым правда не отметился. В перерыве Семак произвёл тройную замену: вместо Мостового, Ренана и Ду Кейроса вышли Марио Фернандес, Алип и Вендел. «Динамо» осело у своей штрафной площади, а «Зенит» принялся взламывать насыщенную оборону. Но скорости не хватало, москвичи держались без особых проблем.

Было неплохое давление у «Зенита», в концовке матча переросшее в навал. Были и несколько схем использованы, и Сергеев с Бакаевым в бой брошены, но ничего не помогало. Ровно до 90-й минуты, когда Вендел совершил проход по флангу и просто прострелил, а Сергеев в борьбе с Бальбуэна занёс мяч в ворота – 2:2. Успел «Зенит» ещё и в меньшинстве остаться, на четвёртой добавленной минуте Вильмар Барриос сзади въехал шипами по голеностопу Макарову.

Но это стало не главным наказанием. На 96-й минуте Лаксальт и Грулёв повторили гол «Зенита», первый прострелил слева, а второй забил – 2:3. «Динамо» побеждает в матче-триллере!