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Подарки Ренана, дубль Тюкавина, удаление Барриоса и невероятная развязка: «Зенит» проиграл «Динамо» в матче-триллере

06 Августа 2023 • 21:02 Комментировать (7)
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

«Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит2:3Динамо Москва
  2'Тюкавин Константин (0:1)
(1:1) Бальбуэна Фабиан9'  
  33'Тюкавин Константин (1:2)
(2:2) Сергеев Иван90'  
  90'Грулёв Вячеслав (2:3)
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 81' (Бакаев Зелимхан ( 81') Ренан Роберт 46' (Фернандес Марио ( 46') Эракович Страхинья  79'Дуглас СантосБарриос Вильмар  90'Кейрос Эдуардо 46' (Алип Нуралы ( 46') Мантуан Густаво 67' (Сергеев Иван ( 67') КлаудиньоМостовой Андрей 46' (Вендел Маркус ( 46') Кассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичСутормин АлексейКруговой ДанилВасютин АлександрАдамов Денис
Шунин АнтонПаршивлюк Сергей 75' (Грулёв Вячеслав ( 75') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийЛаксальт ДиегоФомин ДаниилЗахарян Арсен 35' (Макаров Денис ( 35'  41') Смолов Фёдор 59' (Сазонов Саба ( 59') Нгамалё Николя 59' (Гагнидзе Лука ( 59') Тюкавин Константин 75' (Бессмертный Станислав ( 75')
Запасные: Лесовой ДаниилЛещук ИгорьРасулов КурбанГладышев ЯрославФернандес РобертоЗазвонкин ИванКутицкий Александр
06 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

В прошлом туре «Зенит» не удержал победу над «Ростовом» и потерял очки, а значит, не имел шансов опередить «Краснодар», пока захвативший лидерство. Но оправдаться яркой победой над строящимся «Динамо» питерцы точно хотели. На старте сезона чемпион не смотрится монолитно: потеряли Малкома, потеряли мотивированного Вендела, пока нет прежней уверенности. «Динамо» сразу же почувствовало дыхание Лички – «бело-голубые» играют очень весело и результативно, вот только побед пока нет.

«Зенит» вышел очень бразильским составом. Даже без Вендела и Марио Фернандеса, которые оказались на скамейке запасных, и травмированного Родригао, набралось в основе пять человек: Ренан, Дуглас, Ду Кейрос, Мантуан и Клаудиньо. Первый матч в старте проводил Страхиня Эракович, которому предстояло сдерживать Смолова, Тюкавина, Захаряна и Нгамалё. Личка не стал рисковать и выставлять слишком атакующий состав. Может это и сыграло.

Ведь уже на второй минуте Нгамалё получил шикарный пас от Ренана, потом обыграл того один в один и прострелил во вратарскую на свободного Тюкавина, а тот расстрелял пустые ворота – 0:1. «Динамо» вообще удивило скорострельностью, до 10-й минуты успели и второй гол забить. Правда, теперь в свои ворота. Прострел с левого фланга от Кассьерры следовал на Ду Кейроса, тот бы замкнул, но его опередил Бальбуэна, колено пробивший точно в угол – 1:1.

Моментально мог выводить хозяев вперёд Клаудиньо, но не воспользовался шикарной игрой Дугласа Сантоса. Бразилец и мяч отобрал, и покатил на линию штрафной площади, вот только его соотечественник не смог прошить Антона Шунина. Знатно придавил тогда «Зенит», но «Динамо» и не думало сдаваться, сверкнув под занавес тайма. Опять выходной взял Ренан, который инертно встретил Тюкавина, проиграл тому борьбу и позволил пробить. А Константин попал точно в угол – 1:2.

Были и неприятные для «Динамо» новости: из-за травмы покинул поле Арсен Захарян, который ничем толковым правда не отметился. В перерыве Семак произвёл тройную замену: вместо Мостового, Ренана и Ду Кейроса вышли Марио Фернандес, Алип и Вендел. «Динамо» осело у своей штрафной площади, а «Зенит» принялся взламывать насыщенную оборону. Но скорости не хватало, москвичи держались без особых проблем.

Было неплохое давление у «Зенита», в концовке матча переросшее в навал. Были и несколько схем использованы, и Сергеев с Бакаевым в бой брошены, но ничего не помогало. Ровно до 90-й минуты, когда Вендел совершил проход по флангу и просто прострелил, а Сергеев в борьбе с Бальбуэна занёс мяч в ворота – 2:2. Успел «Зенит» ещё и в меньшинстве остаться, на четвёртой добавленной минуте Вильмар Барриос сзади въехал шипами по голеностопу Макарову.

Но это стало не главным наказанием. На 96-й минуте Лаксальт и Грулёв повторили гол «Зенита», первый прострелил слева, а второй забил – 2:3. «Динамо» побеждает в матче-триллере!

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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только не мясо
06 Августа 2023 в 21:28
И на старуху бывает проруха...) Это поражение где то даже нужно было - в итоге всё будет хорошо, уверяю Вас!) Зенит - Чемпион!)
wertygaz
06 Августа 2023 в 21:27
Ренан ты лучший, так держать…
Zenituwka
06 Августа 2023 в 21:07
Я вот вообще не удивлен. А можно ещё так раз 5 подряд чтобы пинком под сраку разогнали эту кучу недотренеров во главе с Семаком?
TEREX
06 Августа 2023 в 21:07
ренан кароль Зенита..)) при 25 тысачах балэлшыках.. дал фзятку мусаркам..)) дайти иму прис лушчива играка дынама..)) флегма праснися..ты убиваишь каманду..))
ингерман
06 Августа 2023 в 21:07
ай.. журналюги задолбали - мач-триллер.. лючший мач сезона.. мач - полное УГ.. играли две памойки.. одна просто не умеет играць в хфуцболе.. вторая с трениром-дундуком - проста ни хочит.. даже дваровый хфуцболе куда как антересней смотреть.. А-ха-ха-ха! )))
Alexs
06 Августа 2023 в 21:05
Зенит- говно!
Alexs
06 Августа 2023 в 21:05
Семак- тварь кубирайся
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