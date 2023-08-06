Пименов: «Динамо» в кризисе, будет сложно победить «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил шансы «Динамо» на победу в матче с «Зенитом».

«Победить будет сложно. Команда сейчас в кризисе. Если «Динамо» с «Зенитом» не покажет достойную игру, то будет сложно выбраться из подвала таблицы», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

По словам эксперта, если же «Динамо» сможет добиться успеха в игре с «Зенитом», то появится надежда, что «бело-голубые» заиграют при Личке так же, как и «Оренбург».

Матч третьего тура чемпионата России «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 6 августа. В 19:00 по мск должен прозвучать стартовый свисток о начале поединка. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.