Кечинов: «Линия атаки у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов сравнил атакующую линию «красно-белых» и «Зенита».

«Сейчас линия атаки у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита» – нападающие, вингеры. И я надеюсь, что в этом сезоне «красно-белые» составят чемпиону конкуренцию и обыграют его в очных встречах», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В первых трех турах чемпионата России «Спартак» одержал три победы и возглавил турнирную таблицу. «Зенит» занимает шестую строчку, но имеет матч в запасе против «Динамо», который пройдет 6 августа в 19:00 по мск.

Стоит сказать, что за очным противостоянием «Зенита» и «Динамо» вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.