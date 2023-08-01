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Чанов: «Не стоит ждать спадов от Кержакова»

01 Августа 2023 • 16:02 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России против «армейцев».

Напомним, игра состоялась 15 июля и завершилась победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — пен), по ходу которой Кержаков отразил два удара. Чанов выразил мнение, что 36-летний вратарь продолжит играть без спадов.  

«Здорово, что у нас есть такой вратарь. Не стоит ждать каких-то спадов от Кержакова, он опытный голкипер», — цитирует Чанова Metaratings.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Вячеслав Чанов
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Августа 2023 в 17:03
у него никогда не будет спадов потому что он всегда играет на одном среднем уровне ногами играть не умеет на выходах тоже не всегда получается выбивать мяч вообще не умеет когда у ворот угловой видно немного нервничает тут всё понятно защитники его не выручают тоже пожарят
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