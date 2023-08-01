Чанов: «Не стоит ждать спадов от Кержакова»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России против «армейцев».

Напомним, игра состоялась 15 июля и завершилась победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — пен), по ходу которой Кержаков отразил два удара. Чанов выразил мнение, что 36-летний вратарь продолжит играть без спадов.

«Здорово, что у нас есть такой вратарь. Не стоит ждать каких-то спадов от Кержакова, он опытный голкипер», — цитирует Чанова Metaratings.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.