Сазонов: «Я полностью восстановился и готов играть»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о победе над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура РПЛ.

Напомним, Сазонов вышел на поле лишь во втором тайме, так как ранее он получил серьёзную нагрузку в матчах за молодёжную сборную Грузии. По словам 21-летнего футболиста, он уже успел отдохнуть и готов выступать в составе «Динамо».

«Хорошо начали игру, забили быстрый мяч. В целом играли хорошо, затем немного упустили инициативу и пропустили.

Я не играл в «Динамо» по медицинским показателям, мне дали отдохнуть. Теперь я полностью восстановился и готов играть», — приводит слова Сазонова «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Свой следующий матч в рамках российского чемпионата «бело-голубые» проведут 13 августа против «Балтики». Начало — в 15:00 по московскому времени.