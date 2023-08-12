Овечкин: «Я впечатлён стартом «Динамо»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и поклонник футбольного «Динамо» Александр Овечкин поделился комментарием о старте «бело-голубых».

«Конечно, я впечатлен стартом «Динамо». Когда обыграли «Зенит» — это дорого стоит. Я знаю, что команда была под нагрузкой», — цитирует Овечкина Metaratings.

На данный момент подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за три тура четыре очка.

Предстоящим соперником «Динамо» станет «Балтика». Встреча четвертого тура РПЛ состоится 13 августа и начнется в 15:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.