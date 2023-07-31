Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн близок к возвращению в «Ростов». Напомним, 27-летний хавбек выступает за «бело-голубых» на правах аренды.

Как стало известно «Матч ТВ», арендное соглашение Норманна с «Динамо» рассчитано до 20 августа. Сообщается, что после завершения аренды футболист должен вернуться в расположение «Ростова».

Ранее представитель «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что у Норманна есть шансы остаться в столичной команде.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Норманна в 6 млн евро.