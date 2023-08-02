Радимов — об Азмуне: «В Бундеслигу не приглашают игроков за красивые глазки»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на возможное возвращение нападающего «Байера» Сердара Азмуна в стан «сине-бело-голубых».

«Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только «Зенит». Провел достаточное количество матчей в Бундеслиге, а туда не приглашают игроков за красивые глазки», — цитирует Радимова RT на русском.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб заинтересован в возвращении иранского форварда, который перебрался в «Байер» в январе 2022 года. Однако в «Зените» опровергли данную информацию.

В минувшем сезоне Азмун забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 33 матчах во всех турнирах.