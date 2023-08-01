Корнеев: «Вообще не верю, что Захаряна не подписали из-за того, что у «Лацио» нет места для игрока не из ЕС»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о сорвавшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани сообщил, что трансфер 20-летнего футболиста не состоится по причине того, что у итальянского клуба нет места для игрока не из ЕС. Корнеев в эту версию не верит и считает, что слухи о возможном переходе Захаряна были обусловлены попыткой стороной футболиста добиться улучшенных условий по новому контракту с «Динамо».

«Зная владельца «Лацио», я вообще не верю в версию, что Захаряна не подписали из-за того, что у них нет места для игрока не из ЕС. Он никогда бы не заплатил большие деньги за трансфер. Вариант, что это всё было для выбивания улучшенных условий нового контракта из «Динамо» выглядит более правдоподобным», — цитирует Корнеева Metaratings.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «бело-голубых» три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.