Семак заверил, что подготовка к матче против «Динамо» пройдет нормально

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», заявил, что столкнулся со второй дисквалификацией, которая заставила его вновь пропустить домашний матч своей команды.

После насыщенного начала сезона, включая три выездных матча и один домашний, команда имеет неделю для подготовки к встрече с «Динамо». Семак выразил полную уверенность, что подготовка пройдет нормально. Он также поделился, что ранее, отбывая дисквалификацию, уже смотрел игру с трибун стадиона в Уфе, но домашние матчи «Зенита» он не пропускал.

«Надеюсь, завтрашнее заседание КДК примет правильное решение», – сказал Семак в интервью «Матч ТВ».