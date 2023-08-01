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Семак заверил, что подготовка к матче против «Динамо» пройдет нормально

01 Августа 2023 • 20:52 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», заявил, что столкнулся со второй дисквалификацией, которая заставила его вновь пропустить домашний матч своей команды.

После насыщенного начала сезона, включая три выездных матча и один домашний, команда имеет неделю для подготовки к встрече с «Динамо». Семак выразил полную уверенность, что подготовка пройдет нормально. Он также поделился, что ранее, отбывая дисквалификацию, уже смотрел игру с трибун стадиона в Уфе, но домашние матчи «Зенита» он не пропускал.

«Надеюсь, завтрашнее заседание КДК примет правильное решение», – сказал Семак в интервью «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Семак
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