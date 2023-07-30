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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Это уже не тот «Зенит», что был в прошлом году»

30 Июля 2023 • 09:50 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», который завершился с ничейным счётом 1:1.

Специалист считает, что итоговый счёт прошедшей игры закономерен. По мнению Игнатьева, «Зенит» был лучше в первом тайме, а «Ростов» владел преимуществом по ходу второй половины встречи.

Также тренер подчеркнул, что на игре «Зенита» сказались потери таких игроков, как Малком, Вендел и Далер Кузяев.

«Это уже не тот «Зенит», что был в прошлом году. Ушли те игроки, которые формировали костяк, — Малком, Кузяев, не играет Вендел», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

После двух проведённых матчей «Зенит» и «Ростов» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе по четыре набранных очка. Второй тур чемпионата России завершится завтра, 31 июля, матчем между «Спартаком» и «Балтикой».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Борис Игнатьев
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