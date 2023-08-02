Агент не исключил возможный уход Барриоса из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Агент допустил возможный уход колумбийского футболиста из «Зенита» нынешним летом.

«Возможен ли уход Вильмара летом? Сложно сказать. Может произойти что угодно», — цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее «Зенит» уже покинули Малком и Далер Кузяев. Также возможен уход бразильского полузащитника Вендела.

Барриос защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Действующий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 18 миллионов евро.