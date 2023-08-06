«Динамо» выиграло первый тайм матча с «Зенитом» благодаря дублю Константина Тюкавина. Сначала он замкнул прострел вдоль ворот уже на второй минуте, а ближе к концу тайма был первым на мяче после дальнего заброса, эффектно пяткой укротил игровой снаряд и одновременно оставил не у дел опекуна, после чего вторым касанием зарядил в левую штангу, от которой мяч отскочил в сетку ворот.

Яркий гол Тюкавина представляем вашему вниманию. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.