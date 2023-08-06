Петржела — о поражении «Зенита» от «Динамо»: Ожидаемо

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении команды с берегов Невы от московского «Динамо» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что это ожидаемая победа, ведь Марцел Личка является супер-тренером. Чех считает, что чемпионат будет интересным, однако одно поражение ничего не значит.

«Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит»», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

«Динамо» одержало победу со счетом 3:2. Это первый успех столичного клуба под руководством Марцела Лички в официальной встрече.