Булыкин: «Зенит» не был так хорош, как обычно»

Питерский «Зенит» неудачно провел третий тур российского чемпионата, он уступил на своем поле московскому «Динамо» - такого с чемпионами России не случалось более двадцати лет. Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за московский клуб, считает, что питерцы показали себя в этом матче хуже обычного:

- Молодцы динамовцы, что бились до конца, что хотели выиграть. Они видели что «Зенит» не такой сильный, и добились своего: победили. Молодцы. «Зенит» был не так хорош, как всегда, - цитирует слова Булыкина издание Rusfootball.info.

В следующем туре «Зенит» примет в домашнем матче «Факел».