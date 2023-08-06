У Захаряна, получившего травму в игре с «Зенитом», мышечный спазм

Сейчас проходит матч третьего тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Динамо».

На 35-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу столичного клуба поле покинул полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян, вместо него появился Денис Макаров.

Как сообщает «РБ Спорт», травма у 20-летнего футболиста несерьезная. У него мышечный спазм.

После первой 45-минутки «Динамо» ведет с преимуществом в два мяча. Дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, а капитан динамовцев Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.